Linth 04 testet gegen Chur 97

Aufgrund vieler Abwesenden und einigen angeschlagenen Spielern musste der 1. Ligist Linth 04 das geplante Testspiel am letzten Wochenende gegen Buochs absagen. Nun kommt es am Samstag gegen Chur 97 zum zweiten Versuch. Anpfiff auf dem Sportplatz Lintharena in Näfels ist um 16 Uhr. Die Bündner spielen nun seit geraumer Zeit in der 2. Liga interregional und waren beim Saisonabbruch letztes Jahr ein grosser Verlierer, da sie in der Tabelle an der Spitze standen und eine sehr gute und vor allem konstante Mannschaft hatten.