Feuer und Flamme für die «Squadra Azzurra»

Chur, RhB-Park, leichter Regen. Lässig nimmt Alessandra Grecuccio den EM-Ball mit dem Fuss hoch. Der Fussball fliegt in die Luft. Sie jongliert drei Mal, vier Mal, dann fällt er wieder zu Boden. Nächster Anlauf. Diesmal klappt es besser: Ganze zehn Mal springt der Ball zwischen den beiden weissen Turnschuhen hin und her. Auch ein neutraler Betrachter stellt schnell fest: Diese Frau hat Fussball im Blut. Und aufgrund des Trikots ist auch etwas anderes augenfällig: Grecuccio wird am Sonntag im grossen Finale der Europameisterschaft der «Squadra Azzurra» die Daumen drücken.