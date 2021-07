Verfahrene Lage beim Aufsteiger

Die Surselva ist eine Herzkammer des Bündner Fussballs. Doch die Zeiten sind schwieriger geworden. Zwar gibt es immer noch diese Begeisterung um den Ball. Aber das Wehklagen von Vella über Tavanasa bis Disentis ist in etwa das gleiche: Die Decke an valablen Spielern ist in vielen Vereinen zu dünn geworden. Eine 3. Liga mit vier, fünf Vereinen aus der Region wird es deshalb nie mehr geben. Für die Problematik steht sinnbildlich auch der CB Lumnezia aus Vella. «Wir verfügen wohl über acht bis zehn Spieler mit dem Niveau für die 3.