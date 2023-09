Xhaka gibt sich versöhnlich, Yakin überrascht

Lange hatte die Partie Schweiz gegen Andorra den Charme eines Geschäftsausflugs. Die Schweizer agierten konzentriert und eifrig, ihnen war bewusst, dass eine Leistung wie beim samstäglichen 2:2 gegen den Kosovo zu einer der grössten Blamagen der Geschichte führen könnte. So weit kam es nicht. Granit Xhaka und Co. kontrollierten wie erwartet die Partie, auch wenn die erste Halbzeit wenig Schönes zu bieten hatte. Zu ungenau agierten die Schweizer, und besonders ihre Offensivkräfte tauchten in der ersten Hälfte komplett ab.