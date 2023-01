Transfercoup: Livia Peng wechselt nach Spanien

Neues Jahr, neuer Klub. Am 2. Januar gibt Levante UD die Verpflichtung von Livia Peng bekannt. Nach einem halben Jahr beim schwedischen Klub BK Haken wird die 20-jährige Emserin per sofort an den spanischen Topklub Levante ausgeliehen. Der Verein aus Valencia liegt in der Primera Division, der höchsten Liga Spaniens, derzeit auf Rang 2, sieben Punkte hinter Leader Barcelona und vor Grossklubs wie Real Madrid oder Atlético Madrid. Seit der Jahrtausendwende gewann Levante drei Mal die spanische Meisterschaft (zuletzt 2008) und sechs Mal den Pokal (letztmals 2007).