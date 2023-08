Linth 04 will mit grösserem Kader den nächsten Schritt machen

Die Weltmeisterschaft der Frauen ist derzeit das Thema im Fussball. Und die Frauen laufen den Männern, zumindest in der Schweiz, momentan den Rang ab. Das Spiel zwischen den Schweizerinnen und Neuseeland verfolgten am Sonntag (dazu noch am Vormittag) durchschnittlich 351'000 Personen. Zum Vergleich: Beim Formel-1-Rennen am selben Tag schauten im Schnitt 152 000 Zuschauer zu, den Super-League-Highlights am Abend 145'000. Gut: Die Schweizer Meisterschaft im Männer-Fussball hat eben erst begonnen, und die Formel 1 ist aktuell so spannend, wie dem Gras beim Wachsen zuzuschauen.