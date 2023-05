Drückend überlegen – aber nur mit Glück zu einem Punkt

von Köbi Hefti und Ruedi Gubser

Der FC Linth 04 bleibt in der 1.-Liga-Meisterschaft im dritten Spiel in Folge sieglos. Nach dem 3:5 gegen Tuggen und dem 1:1 in Weesen spielte die Truppe von Trainer Mike Koller gegen den Tabellennachbarn aus Kreuzlingen erneut 1:1 unentschieden. Und wie bei den zwei vorangegangenen Partien hatte Linth gute Chancen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Das Gute an diesem Resultat ist aber: Der FC Linth behält in der Tabelle den 5. Platz.