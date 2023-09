Chur 97 fällt in die Abstiegszone

Bloss vier Tage nach dem 2:2-Remis bei Dardania St. Gallen setzte Chur 97 sein Pensum in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen die Reserven des FC Wil fort. Der auf Tabellenplatz 2 residierende Gast aus dem Kanton St. Gallen wurde dabei seiner Reputation vollauf gerecht. Trotzdem fand die Heimelf besser ins Spiel. Für einmal blieb im Provisorium Obere Au nicht bloss der fast schon obligate frühe Rückstand für Chur 97 aus. Stattdessen verwertete Angreifer Mitko Gjorgjievski nach einem bestens in den freien Raum gespielten Steilpass die erste Tormöglichkeit der Partie in der zweiten Spielminute resolut zum 1:0. Gjorgjieski zog mit seinem dritten Saisontor in der internen Schützenliste mit Mittelfeldspieler Fabio Barroso gleich.

Alessio Schmid fällt früh aus

Doch Chur 97 tat sich in der Folge schwer damit, den gut organisierten Gegner auf Dauer vom eigenen Tor fernzuhalten. Eine Rolle spielte dabei sicherlich auch die Tatsache, dass mit Alessio Schmid im Defensivzentrum der Vertreter des gesperrten Captains und Abwehrpatrons Marko Tomic verletzungsbedingt nach bloss 13 Spielminuten ausgewechselt werden musste. Für Schmid kam Jungspund Forcell Kocher ins Spiel.

Wil II erhöhte gegen Ende der ersten Halbzeit die Schlagzahl. Noch vor der Pause wurde das Spiel vom 0:1 zum 2:1 gedreht. Torhüter Nicola Hartmann gab beim zweiten Gegentreffer eine unglückliche Figur ab. Er lenkte einen aus spitzem Winkel abgegebenen Schuss ins eigenen Gehäuse ab. Nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen nichts mehr. Die dominanten Gäste hielten mit einer guten Raumaufteilung und einem ebenso guten Kombinationsspiel den Gegner jederzeit unter Kontrolle. Das 3:1 bedeutete die vorzeitige Entscheidung des Spiels.

Zwei kapitale Spiele

Chur 97 erlitt im vierten Heimspiel der Saison seine bereits dritte Niederlage. Kurios: Ausgerechnet das Kräftemessen gegen den Tabellenführer Spielvereinigung Schaffhausen wurde mit 2:1 siegreich beendet. Nach sieben Partien, zwei Siegen, einem Umentschieden und vier Niederlagen steht Chur 97 in der Tabelle der Gruppe 4 mit sieben Punkten (10:15 Tore) nicht unerwartet auf einem Abstiegsplatz. Nicht weniger als vier Vereine müssen Ende Saison den bitteren Gang in die 2. Liga regional antreten.

Für die Mannschaft von Trainer Aleksandar Zarkovic stehen nun zwei wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller auf dem Programm. Am Samstag folgt das Nachbarschaftsduell gegen den mit bloss vier gewonnenen Punkten bescheiden gestarteten 1.-Liga-Absteiger FC Weesen (17.30). Ebenso kapital kündigt sich danach das nächste Heimspiel an. Am Samstag, 7. Oktober wird mit den Reserven des FC Rapperswil-Jona das Tabellenschlusslicht nach Chur reisen.

Chur 97 – Wil II 1:3 (1:2)

Obere Au. – 150 Zuschauer.

Tore: 2. Gjorgjievski.1:0. 28. Sylai 1:1. 39. De Souza 1:2.

Chur 97: Hartmann; Caluori (46. Spadin), Alessio Schmid (15. Kocher), Hobi, Sutter; Barroso, Baturina (46. Stöber), Cecchini, Yogarajah; Stolz (66. Gian Luca Schmid), Gjorgjievski.

Bemerkungen: Chur 97 u.a ohne Tomic (gesperrt) und Tino (rekonvaleszent). – 13. Alessio Schmid verletzt ausgeschieden.