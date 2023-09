Tipps von der Expertin: So findet ihr euren perfekten Wanderschuh

Es ist Joos’ erste Frage, wenn eine Kundin oder ein Kunde eine Wanderschuh-Beratung in Anspruch nimmt: «Wozu wird der Schuh gebraucht?» Joos erlebt öfters, dass Kunden viel Wanderschuh-Wissen aus dem Internet in ihr Geschäft tragen, die eigenen Bedürfnisse dabei aber gar noch nicht kennen. Das sei aber sehr wichtig, denn «ein Schuh für Hochtouren hat eine härtere Sohle und eignet sich nicht ideal für Tageswanderungen», so Joos. Outdoorschuhe werden darum je nach Marke oftmals in sechs Typen eingeteilt: Alpin für Fels und Eis, Backpacking für schroffes, steiniges Gelände, Trekking für ausgedehnte Wanderungen, All Terrain Collection für leichte Wanderungen, Outdoorfitness/Speedhiking für sportliche Aktivitäten im Freien. Und der leichte Travel-Schuh für die Freizeit und Reisen.