Durch die herbstlichen Bündner Rebberge: Diese Touren musst du jetzt machen

Der «goldene Herbst» hält Einzug. Die Blätter der Bäume verfärben sich allmählich. Und doch: Die Temperaturen erinnern tagsüber eher an Sommer. Die Sonne scheint auch am kommenden Wochenende. Es lohnt sich also, Spazierstock oder Wanderschuhe nochmals hervorzuholen.

Besonders schön derzeit: Eine kurze Wanderung durch die Bündner Herrschaft. Die Traubenlese erfolgte zwar früher als in anderen Jahren, dennoch hangen die Früchte teils noch an den Rebstöcken. Diese werden langsam gelber. Ein wunderbares Natur-Schauspiel. Wir haben drei Touren-Vorschläge für euch.