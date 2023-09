Willi und Zimmermann gewinnen Königsdisziplin in Arosa

Ungewohnt hohe Temperaturen und 300 Läuferinnen und Läufer – das war der zehnte Arosa Trailrun. Über 1, 5, 15, 21, 33 oder 54 Kilometer wurde am Wochenende um den Sieg gelaufen.

Bei den Frauen bleibt der Titel in der Königsdisziplin in Graubünden: Tanja Willi aus Lantsch/Lenz gewinnt in 8:31:41 Stunden hoch überlegen. Der zweitplatzierten Yvonne Brühwiler (Müllheim Dorf) nimmt sie über 48 Minuten ab.

Auch bei den Männern gibts einen deutlich Sieg. Stephan Zimmermann aus Vättis siegt vor Hannes Zimmermann (Horw). Rund 35 Minuten beträgt der Vorsprung. Als bester Bündner läuft der Churer Livio Bezzola als Dritter ein.