Über 700 Kilometer, 42'000 Höhenmeter – das sind die Sieger der Trailtrophy

753,56 Kilometer legte Corsin Capol in dieser Saison beim Trailrun zurück. Ungefähr die Luftlinie von Chur nach London. Das reicht für den Sieg in der Kilometer-Wertung der diesjährigen Trailtrophy Graubünden. Zum dirtten Mal wurde die Trophy in diesem Sommer ausgetragen. Auf 37 ausgewählten Routen sammeln die Läuferinnen und Läufer Trophäen. Ziel dabei ist es möglichst viele Trophäen zu erlaufen. Sieger gibt es in drei Kategorien:

Trophäen-Jagd: Läuferin oder Läufer mit den meisten Trophäen

Läuferin oder Läufer mit den meisten Trophäen Kilometer-Challenge: Läuferin oder Läufer mit den meisten Kilometern

Läuferin oder Läufer mit den meisten Kilometern Höhenmeter-Sammlung: Läuferin oder Läufer mit den meisten Höhenmetern

Mit 42 306.94 Höhenmetern holte sich Capol auch den Sieg in der Höhenmeter-Sammlung. Da keine Mehrfachgewinne möglich sind, geht der Sieg in dieser Kategorie an den Dritten, Marc Casty (35 982.71 Höhenmeter). Der Zweite, Peter Hartmann, gewinnt zusammen mit David Erne die Trophäen-Jagd.

Die Trailtrophy wird auch 2024 wieder stattfinden.