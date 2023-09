Moderates Tempo, Weste und einzigartiges Bergpanorama – das sagt der Profi über Trailrunning

Bewegung in frischer Bergluft inmitten eines bezaubernden Panoramas. Trailrunning liegt im Trend. Der in Chur wohnhafte Engadiner Gian Marchet Schicktanz hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er erklärt, was beim möglichst ergiebigen Laufvergnügen im Gelände zu beachten ist und wo die schönsten Strecken im Kanton sind.