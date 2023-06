Maienfeld nutzt Heimvorteil: 530 Schülerinnen und Schüler messen sich bei KlassenschlaGR

530 Schülerinnen und Schüler aus 27 Primar- und Oberstufenklassen des Kantons Graubünden massen sich am vergangenen Dienstag am Finaltag des KlassenschlaGR in Maienfeld. 14 verschiedene Disziplinen – von der Ragettlis Schuh-Challenge bis zum Hand-Box-Jump – standen dabei auf dem Programm. Das Zeil: möglichst viele Punkte zu gewinnen. In einem 6-Minutenlauf, durchgeführt im Ausscheidungsmodus, wurden am Schluss des Tages die Sieger gekürt. Die erste Sekundarschulde der Oberstufe Maienfeld setzte sich dabei in der Gesamtwertung durch.

Der KlassenschlaGR ist ein Kräftemessen unter Klassen der 4. - 9. Schulstufe. Die Qualifikation kann in der Heimat durchgeführt werden. Wer sich für das Final qualifizieren wollte, musste unter die Top 6 seiner Schulstufe kommen. Organisiert wurde der Event von der Churer Talentklasse.

Die Sieger im Überblick: