Tipps für den Hobbyradfahrer: Cola, Sitzcrème und Gruppendynamik

Im «Cube Store» an der Rossbodenstrasse in Chur ist der «Gümmeler» König. Hier gibt es fast alles, was das Herz eines Hobbyradfahrers begehrt. Es ist das Reich von Geschäftsinhaber Daniel Huber und seiner Belegschaft. Die vielen Mountainbikes stechen ins Auge, sei es in herkömmlicher Form oder in der zügig an Marktanteil zulegenden Variante mit Elektromotor. Doch mittendrin im Sortiment gibt es auch Rennvelos zu entdecken. Zur Freude Hubers, des ehemaligen Strassenrennfahrers. Er sagt: «Das Rennvelo war vor 20 Jahren fast schon verschwunden von den Bündner Strassen.