Jetzt wird auch in Graubünden «gepadelt» - ein Boomsport kommt in die Region

Ex-Fussballstar David Beckham tut es. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat eine eigene Halle. Genauso wie Zlatan Ibrahimovic. Padel. Dieser Mix aus Tennis und Squash (siehe Box), der den Weg von Mittelamerika nach Europa gefunden hat und in den vergangenen Jahren einen wahren Siegeszug startete. Padel ist in. Padel boomt. Mit etwas Verzögerung auch in der Schweiz. 2010 wurde im Raum Zürich die erste Padelanlage der Schweiz eröffnet. Mittlerweile gibt es landesweit über 100. Nun findet die Sportart auch nach Graubünden. Nach St. Moritz eröffnete Domat/Ems am vergangenen Wochenende den zweiten Padelplatz im Kanton. Auf dem Gelände des Tennisklubs stehen nun zwei Padelcourts.

Einfacher als Tennis

Anruf bei Maria Laura Eldahuk. Die 46-Jährige ist Präsidentin von Graubünden Tennis und Leiterin der Tennisschule Engadin Spirit in St. Moritz. Und sie gerät ins Schwärmen, wenn sie über Padel spricht. Supereinfach zu erlernen sei die Sportart, sagt sie, einfacher als Tennis. So, dass viel schneller ein richtiges Spiel entstehe. «Die Grundtechnik ist einfacher, was dazu führt, dass der Spassfaktor schneller aufkommt», so Eldahuk. Weil Paddel ausschliesslich im Doppel gespielt wird, sei auch das Gemeinschaftsgefühl ausgeprägter.