Tipps von den Experten: So klappts mit dem ersten Marathon

Dario Cologna hat ihn. Den Traum vom Marathon. Am Wochenende absolviert der Ex-Langlaufstar am Berlin-Marathon – zusammen mit Zehntausenden anderen Läuferinnen und Läufern – seinen ersten Lauf über 42,195 Kilometer. Auch andere haben ihn. Doch was braucht es für den ersten Marathon? Wie bereitet man sich am effektivsten vor? Jasmine und Guy Nunige, selbst passionierte Läufer und Lauftrainer aus Davos, sagen, worauf es ankommt.

Trainingsaufbau

Ein Hobbyläufer mit einer gewissen Grundausdauer könne sich nach rund vier Monaten Vorbereitung an den Marathon wagen, sagt Jasmine Nunige. Optimal ist aber, sich etwas länger Zeit zu nehmen. Guy Nunige rät: «Qualität vor Quantität.» Bei zu vielen und zu intensiven Trainingseinheiten steigt das Verletzungsrisiko. Oft wird das Aufbautraining in drei Phasen eingeteilt. Zuerst: sehr kurze, aber intensive Einheiten. Dann: Läufe von 30 bis 60 Minuten Dauer. Und schliesslich: Einheiten über 25, 30 Kilometer in der Marathon-Geschwindigkeit. Guy Nunige rät davon ab, im Training schon die volle Marathondistanz zu laufen. Zum sauberen Aufbau gehört auch Techniktraining. Ein ökonomischer Laufstil hilft, Kraft zu sparen und Verletzungen vorzubeugen. Der Experte empfiehlt zudem, die Ausdauerstunden nicht bloss mit Joggen zu sammeln. Auch Einheiten auf den Langlaufski oder auf dem Bike haben den gewünschten Effekt. Und: «Geht in die Berge, in die Natur.» Das Auf und Ab, der unebene Boden und die Bremswirkung beim Abwärtslaufen führen zu anderen Belastungen und zur Stärkung der Muskulatur.