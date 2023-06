Von Chur nach Brambrüesch: Trail Run Chur findet am Sonntag statt

Von der Stadt Chur hoch nach Brambrüesch: Unter diesem Motto steht die vierte Austragung des Trail Run Chur, die am Sonntag stattfindet. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, wird mit vier unterschiedlichen Strecken möglichst allen Trailläuferinnen und -läufern etwas geboten. Beispielsweise die kürzeste Strecke über 6,7 Kilometer, die 15 Kilometer des Panoramatrails oder die mittlere Route über 12,5 Kilometer, die aber deutlich mehr Höhenmeter aufweist. Und zu guter Letzt auch die längste Strecke von 27,5 Kilometer von Chur via Juchs nach Brambrüesch, weiter über Pradaschier zum Dreibündenstein und zurück ins Ziel auf Brambrüesch.