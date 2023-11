Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung, Ausweispflicht: Das sind die «​​​​​​​zehn Gebote» auf der Skipiste

Der Winter steht vor der Tür und damit beginnt langsam aber sicher wieder die Saison in den Skigebieten. Das Personenaufkommen auf den Pisten ist in den Top-Destinationen vor allem in der Hochsaison gross. Damit steigt auch das Risiko von Unfällen. Um diese Anzahl zu vermeiden oder zumindest zu minimieren, hat der Internationale Skiverband (FIS) schon lange zehn Verhaltensregeln beschlossen, welche Skifahrerinnen und Skifahrer einhalten sollten. Zur Erinnerung haben wir euch diese zehn Vorschriften, die bei Tal- und Bergstationen auf Tafeln gut ersichtlich sind, zusammengefasst.