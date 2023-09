Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben: So trainierst du deine Muskeln richtig

So gibt es bedeutende Unterschiede zwischen den Trainings von Athleten im Kraftdreikampf, solchen aus anderen Sportarten und normalen Fitnessstudiobesuchern. Welche Herangehensweise die beste ist, kann generell nur schwierig beurteilt werden. Hilfreich gerade für Anfänger ist auf jeden Fall ein Personal Trainer.

Das Training, welches Kraftdreikampfathletinnen und -athleten benutzen, kann also vielseitig genutzt werden. Auch wenn gerade Freizeitsportler etwas anders trainieren als professionelle Kraftdreikämpfer.

Zizers war am vergangenen Wochenende Schauplatz der Schweizer Meisterschaften im Powerlifting. Powerlifting, oder auf Deutsch auch Kraftdreikampf genannt, ist eine Kraftsportart bestehend aus den Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Das Training, welches die Kraftdreikämpferinnen und -kämpfer betreiben, ist aber nicht nur geeignet für den Wettbewerb. Vielmehr ist es ein Einstieg für den Muskelaufbau generell. Nicht umsonst schwören auch zahlreiche Freizeit- und Profisportler aus anderen Gebieten auf dieses Training.