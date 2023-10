Ausgepedalt: So machst du dein Velo bereit für den «Winterschlaf»

Wer all dies bereits jetzt erledigt, wird im Frühling, wenn die ersten Sonnenstrahlen und angenehmen Temperaturen eintreten, gleich wieder in die Pedale treten können.

Was besonders beachtet werden sollte, ist der richtige Ladezustand. Idealerweise sollte dieser beim Einwintern zwischen 60 und 80 Prozent liegen.

Am besten, so Umiker, ist es den Akku aus dem Fahrrad zu entfernen. Dies ist jedoch vor allem bei neueren E-Bikes nicht möglich.

So kann das Fahrrad also für die Wintermonate eingelagert werden. Dabei ist es wichtig, das Fahrrad vor allzu widrigen Wetterbedingungen zu schützen. Bei E-Bikes sollte man darauf achten, sie nicht extremen Temperaturen auszusetzen.

Ebenfalls sollten die Reifen noch vor dem Einwintern überprüft werden. Das Velo sollte nicht mit einem Platten in den «Winterschlaf» geschickt werden. Und weil der Reifen auch Luft verliert, wenn das Velo nicht benutzt wird, sollten die Veloreifen pro Winter ein- zweimal überprüft werden.

Es lohnt sich also, sein Fahrrad bereits vor dem Winter gründlich überprüfen zu lassen. Beim Service werden unter anderem die Bremsen gecheckt und bei Bedarf richtig eingestellt. Wichtig ist es ausserdem, die Kette zu ölen.

Die Temperaturen sinken allmählich, und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Velofahrer und Biker werden in den kommenden Wochen und Monaten ihr Fahrrad weniger oder gar nicht nutzen. Dennoch kann jeder sein Bike bereits jetzt fit für den nächsten Frühling machen. Die beste Option ist, es von einem Fachmann durchchecken zu lassen.