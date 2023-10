Wandern in Gucci und Prada

Es gab mal eine Zeit – manche mögen sich erinnern – da war ein Wanderoutfit vor allem eines: funktional. Die Hosen in Dreiviertellänge plump und bequem geschnitten, oder gar per Zip-Verschluss in eine kurze Hose wandelbar. Dem karierten Wanderhemd oder dem roten Fleece-Pullover haben Sonne, Schweiss und die vielen Waschgänge über die Jahre zugesetzt. Die Schuhe, schwer und ledrig, wurden einmal gekauft und bis ans Lebensende getragen.