Ihr seid Hobbysportler? Dann könntet auch ihr von diesem Datenklau betroffen sein

Nimmt man in der Region oder auch darüber hinaus an einem Sportanlass kleiner oder mittlerer Grösse teil, ist Datasport als Begleiter nicht weit. Die Firma bietet Dienstleistungen in der Zeitmessung, dem Anmeldungs- und Startnummernmanagement sowie im Ranglistenservice an. Vor Kurzem wurde die Firma Opfer eines Cyberangriffs, sensible Personendaten wurden gestohlen und werden auf einer Hackerplattform zum Verkauf angeboten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.