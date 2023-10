25 Jahre Aikido in Chur: Blick über die Matte hinaus

In einer aufgeräumten Atmosphäre und doch voll fokussiert hat die Trainingsgruppe von Aikido Chur in ihrem Dojo im sogenannten Swisscom-Gebäude Grossbruggen das gemeinsame Aufwärmen begonnen. Mit einfachen Abrollübungen wird allmählich die richtige Betriebstemperatur für den später folgenden, technisch anspruchsvollen Teil des Trainings erreicht. Seit 25 Jahren wird die jüngste der fernöstlichen Kampfsportarten auch in Chur gelehrt. Die hat viel mit dem St. Galler Rheintaler Koni Reutimann zu tun. Der Träger des sechsten Dans ist eine Koryphäe seiner Zunft nicht bloss in der Schweiz.