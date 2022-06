Zukunft liegt im bezahlten Eishockey

m Frühjahr 2021 angekündigt hatte, soll in den kommenden Monaten vorangetrieben werden. Der EHC Chur plant seine Zukunft im bezahlten Eishockey. Er muss dafür umstrukturiert werden. Bis am 1. Mai 2023 soll eine Aktiengesellschaft gegründet werden, in welche die 1. Mannschaft und der Gastrobereich übergehen. Alle Juniorenteams bleiben im Verein EHC Chur, den es weiterhin geben wird. «Nur so können Anforderungen des Eishockey-Verbandes erfüllt werden», sagt Reinhard Spahr. «Unsere Planung ist auf die Swiss League ausgelegt.