Zuger Siegestor 15 Sekunden vor Schluss

Lange hatte Wohlwend nur wenig Grund, sich zu ärgern. Sein HCD wirkte im Vergleich zum ersten Halbfinalspiel in Zug von Beginn an fest entschlossen und ging bereits nach 63 Sekunden durch Enzo Corvi in Führung. Der Center verwertete ein Zuspiel von Marc Wieser von hinter dem Tor zum 1:0.

Auch nach dem Blitzstart hatten die Bündner deutlich mehr vom Spiel als noch vor zwei Tagen. Durch (unnötige) Strafen im Mitteldrittel brachten sie sich jedoch selbst wieder in Schwierigkeiten. Der EVZ vermochte gleich das erste Powerplay nach einem Davoser Wechselfehler auszunutzen. Der schwedische Verteidiger Christian Djoos traf mit Ablauf der Strafe per Weitschuss zum 1:1. Sandro Aeschlimann im HCD-Tor war machtlos, weil ihm von Zugs Topskorer Fabrice Herzog die Sicht verdeckt worden war.

Aeschlimann zeigte erneut eine starke Leistung. In den ersten 40 Minuten parierte er 30 von 31 Schüssen. Ihm hatten es die Bündner zu verdanken, dass es bis kurz vor Schluss «nur» 1:1 stand. (sda)