Torflaute trotz Comeback

Mit Davos und Rappers­wil-Jona trafen am Samstag zwei Teams aus jener Gruppe aufeinander, die in der Tabelle auf den Rängen 3 bis 6 praktisch gleichauf liegen. Dass in diesem umkämpften und zunehmend intensiver geführten Duell nicht mehr Tore fielen, lag primär an den beiden herausragenden Goalies. HCD-Assistenztrainer Jörgen Jönsson sagte nach der Partie: «Dass war überhaupt kein von Vorsicht und Taktik geprägter Match, wie man es aufgrund des 2:0-Resultats, davon erst noch ein Empty Netter, meinen könnte.