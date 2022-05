Sandro Aeschlimann: «Ich habe noch immer Gänsehaut»

Dienstagabend, 20.20 Uhr Ortszeit in der Eishalle in Helsinki. Sandro Aeschlimann betritt erstmals in seiner Karriere das Eis als startender Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft an einem WM-Turnier. Ein grosser Moment, auch für den bescheidenen Emmentaler. «Das ist etwas, worauf ich immer zurückblicken werde. Es ist eine riesige Ehre», sagt er beim Gespräch am Freitag. «Ich wurde schon nervös, als ich mir das Leibchen anzog und wusste, dass es nun so weit ist.» Von einem wunderschönen, freudigen Moment in seiner Karriere spricht Aeschlimann.