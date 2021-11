«Sagen, was Sache ist. Kein Blabla»

«Heute mache ich, was ich will: Projekte und Pläne aushecken. Zu Hause sein. Überall sein. Nichts tun. Alles tun. Ich laufe täglich durch den Wald und die Natur. Kann laut und unvernünftig sein, ohne befürchten zu müssen, dass es am nächsten Tag in der Zeitung steht. (...) Und wenn ich etwas koche, ist es meist Fleischkäse mit einem Spiegelei obendrauf. (...) Und egal bei welchem Wetter, egal zu welcher Jahreszeit, schwimme ich in der Aare.»