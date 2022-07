Nino Niederreiter für zwei Jahre zu Nashville

Niederreiter spielt seit zwölf Jahren in der NHL, zuletzt vier Saisons für die Carolina Hurricanes. In der vergangenen Spielzeit verdiente er fünf Millionen und erzielte in 75 Partien 44 Punkte. Damit war er der drittbeste Torschütze seines Teams und sammelte am fünftmeisten Punkte aller Stürmer der Hurricanes. Nach Ablauf seines Vertrages durfte Niederreiter als vertragsloser Spieler seit 13. Juli mit sämtlichen NHL-Teams verhandeln. Zuvor spielte Niederreiter in der NHL sechs Jahre für Minnesota Wild und die New York Islanders.

Im Jahr 2010 wurde Niederrieter von den New York Islanders in der ersten Runde als Nummer 5 gedraftet. (red)