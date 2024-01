Die SCRJ Lakers legen im neuen Jahr einen Fehlstart hin

Weihnachten ist das Fest der Besinnung und wird in der ­Familie oder mit Freunden gefeiert. Zum Brauch von Weihnachten gehört auch, dass man sich gegenseitig ­beschenkt. An Weihnachten ist auch Jesus geboren. Etwas Neues ist entstanden. Deshalb ist Weihnachten auch so etwas wie ein Neuanfang.