Mit starkem Torhüter, solider Defensive und überragenden Ausländern zum Ziel

Gross war der Jubel am Montagabend in der Davoser Eishalle. Der HCD hat gegen Fribourg-Gottéron gerade eben den Einzug in die Play-offs geschafft. Nach schwierigen Wochen seit Anfang Jahr mit Hochs und Tiefs hat der HC Davos zum Schluss mit sechs Siegen in sieben Spielen abgeliefert und sich die Qualifikation verdient. Die Bündner waren mit einer kleinen Ausnahme in der letzten Woche stets unter den besten Sechs vertreten. «Die Top 6 waren unser Ziel, und wir sind sehr froh, haben wir dieses nun erreicht», sagt Jan Alston.