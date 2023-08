HCD feiert im Bündner Derby gegen Arosa am Schluss einen klaren Sieg

Eine spezielle Affiche war es, die in der Eishalle zu Arosa am frühen Freitagabend über die Bühne ging. Bündner Derby, das Duell zwischen dem unterklassigen Gastgeber und dem National-League-Vertreter aus dem Landwassertal, im Rahmen der Arosa Summer Ice Classic. In seinem ersten Spiel schickte Neo-Chefcoach Josh Holden eine schlagkräftige Truppe aufs Eis. Michael Fora, Noah Schneeberger, Dennis Rasmussen und Enzo Corvi fehlten, ansonsten waren alle Stammkräfte mit an Bord.

Dennoch brauchte der HCD einige Minuten, um in die Partie zu finden. Just, als dies der Fall war, gingen die Gastgeber in Führung. Marcell Révész profitierte von der Unordnung in der HCD-Hintermannschaft und schoss zum umjubelten 1:0 ein. Die Davoser reagierten vehement auf den Rückstand. Doch dauerte es vier Minuten, ehe Verteidiger Tim Minder an Mann und Maus vorbei in den Kasten des sehr starken Arosa-Goalies Kilian Bernasconi traf. Das Startdrittel endete mit 1:1, obwohl besonders die Davoser mehrere weitere hochkarätige Chancen besassen.