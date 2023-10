Offensiv harmloser HCD verliert bei den Lakers 2:3 nach Verlängerung

Nach dem Spiel

Der HC Davos muss in Rapperswil-Jona unter anderem den Ausfall von Topskorer Matej Stransky in Kauf nehmen. Bei fünf gegen fünf tut er sich in der Offensive äusserst schwer und verliert gegen offensiv ebenfalls harmlose Lakers mit 2:3 nach Verlängerung.

Das bis dahin ereignislose erste Drittel ist fast zu Ende, als Tyler Moy die Lakers 56 Sekunden vor der ersten Pause im Powerplay in Führung bringt.

Im zweiten Drittel trifft auch der HCD in Überzahl, und Enzo Corvi gleicht aus (24.). Der neuerliche Führungstreffer gelingt wieder den Lakers. Mit einer Einzelleistung erzielt Nico Dünner in der 37. Minute das 2:1.

Im dritten Abschnitt bleibt die Reaktion der Davoser lange aus. Dann trifft in der 54. Minute ausgerechnet Enzo Guebey, der für die beiden Spiele vom Wochenende von den GCK Lions ausgeliehen worden ist, zum 2:2. Mit diesem nach 60 Minuten gerechten Resultat geht es in die Verlängerung.

In der Verlängerung wird Tyler Moy macht sich Tyler Moy zum Doppeltorschützen und zum Matchwinner für die Lakers. Er sorgt nach 63:20 Minuten für die Entscheidung.

Seine nächste Partie bestreitet der HC Davos am Samstagabend zu Hause gegen den EHC Biel.