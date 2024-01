Nordström schiesst den HCD zwei Sekunden vor der Verlängerung zum Sieg

Nach dem Spiel

Die Erfolgsserie des HCD hält auch gegen den EV Zug an: In einer verrückten Partie schlagen die Davoser den Tabellenzweiten auswärts mit 5:4, holen ihren vierten Ligasieg in Serie und bescheren ihrem Coach Josh Holden im dritten Saisonduell gegen sein Ex-Team den ersten Erfolg. Und so ist dieser zustande gekommen:

Die Partie beginnt spektakulär: Nach 5:01 Minuten sind bereits drei Tore gefallen. Valentin Nussbaumer bringt den HCD schon nach 21 Sekunden in Front. Michaelis gleicht für Zug zwar aus, doch Chris Egli bringt die Gäste erneut in Führung. Diese baut Leon Bristedt in der 16. Minute gar noch aus.

Im Mitteldrittel schlägt der EV Zug zurück und schafft mit den Toren von Biasca (24.) und Simion (30.) den Ausgleich.

Es kommt im dritten Abschnitt noch besser für die Zuger: Herzog erzielt in der 52. Minute die erstmalige Führung für das Heimteam und dies in Unterzahl. Doch die Davoser denken gar nicht daran, sich geschlagen zu geben. Klas Dahlbeck trifft nach exakt 55 Spielminuten zum 4:4. Als sich alle schon auf die Verlängerung einstellen, leistet sich Zug-Goalie Hollenstein einen Patzer, der von Joakim Nordström bestraft wird. So schiesst der HCD sein Team 2,1 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zum Sieg.

Sein nächstes Spiel bestreitet der HCD am Samstag zu Hause gegen den Titelverteidiger Servette. Bei uns könnt ihr dann im Ticker wieder dabei sein. Das wars vom heutigen Liveticker. Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Abend!