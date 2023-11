Die Torflaute hält an: Der HCD verliert zu Hause gegen Ambri mit 0:3

Der HCD beginnt druckvoll. Nach nach gut fünf Minuten ist die Startoffensive vorbei. Nun kommt Ambri immer besser ins Spiel. In der 15. Minute gehen die Gäste mit einem schönen Angriff, den Verteidiger Tobias Fohrler erfolgreich abschliesst, in Führung.

Zu Beginn des zweiten Drittels muss der HCD in Unterzahl spielen, weil Stürmer Yannick Frehner für einen Check an Daniele Grassi eine Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe kassiert hat (20.). Inti Pestoni nützt das Powerplay zur 2:0-Führung (22.). Es dauert bis in die zweite Hälfte des Mitteldrittels, ehe der HCD wieder gefährlicher wird. Auf ein Tor wartet er aber auch nach 40 Minuten noch.