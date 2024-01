Corvi schiesst den HCD in der Verlängerung zum Sieg

Nach dem Spiel

Der HCD gewinnt also auch das dritte Saisonduell gegen die ZSC Lions – diesmal auswärts vor 12000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit 3:2 nach Verlängerung. Und das ist an diesem Abend in Zürich passiert:

Die ZSC Lions sind im ersten Drittel dominant. In der 5. Minute trifft Frödén den Pfosten, in der 15. Minute pariert HCD-Goalie Sandro Aeschlimann einen Penalty von Lammikko, den der Finne in Unterzahl selbst herausgeholt hat. Und dann schlagen fast aus dem Nichts die Davoser zu: Simon Knak sorgt in der 18. Minute für die Gäste-Führung.

Im zweiten Spielabschnitt sind die Davoser besser auf den Gegner eingestellt und sorgen entsprechend für ein ausgeglicheneres Geschehen. Den Gegentreffer von Bodenmann können sie in der 32. Minute trotzdem nicht verhindern. Für die Zürcher ist es der längst überfällige Treffer.

Im dritten Drittel muss Matej Stransky früh auf die Strafbank. Kaum ist der HCD-Stürmer zurück, leitet er in der 45. Minute das neuerliche Davoser Führungstor von Valentin Nussbaumer ein. Die Lions drücken danach auf den Ausgleich. Dieser fällt schliesslich nach 57:16 Minuten durch einen Gewaltsschuss von Hollenstein.

So gehen die beiden Teams in die Verlängerung. In dieser fackelt Enzo Corvi nicht lange. Mit dem ersten Angrff bringt er einen präzisen Handgelenkschuss aufs ZSC-Tor. Dieser ist so präzise, dass der Davoser Nationalstürmer damit nach 19 Sekunden in der Overtime für die Entscheidung und den Zusatzpunkt für sein Team sorgt.

Mit diesem Sieg – und weil gleichzeitig Servette zu Hause 0:3 gegen Zug verliert – rücken die Davoser erstmals seit vielen Wochen wieder in die Top sechs vor. Wegen den Halbfinals in der Champions Hockey League am Dienstag und dem WEF, welches das Geschehen in Davos in der kommenden Woche dominiert, steht der HCD erst am Dienstag, 23. Januar, in Lausanne wieder im Einsatz. Bei uns könnt ihr dann im Ticker wieder dabei sein. Das wars vom heutigen Liveticker. Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Abend!