6:1-Erfolg in Langnau: Der HCD meldet sich überzeugend zurück und gewinnt erstmals

Spielende

Das wars. Der HCD zeigt eine überzeugende Leistung und holt sich in Langnau mit 6:1 den ersten Saisonsieg. Wenn man in diesem Spiel des HCD ein Haar in der Suppe finden will, dann ist es dieses Gegentor wenige Sekunden vor Schluss. Ansonsten war man dem Gegner aus Langnau in allen Belangen überlegen.