4:5-Niederlage nach Penaltys: Der HCD unterliegt in Lausanne auf knappste Art und Weise

Nach Spielende

Was für ein verrücktes Spiel in Lausanne. Zuerst finden die Davoser vom 1:4-Rückstand zurück in die Partie und gleichen in der Person von Matej Stransky 43 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit zum 4:4 aus. Danach bringt die Verlängerung trotz Chancen auf beiden Seite keine Entscheidung. Erst im Penaltyschiessen – das aber ebenfalls sehr lange dauert – behalten die Lausanner das bessere Ende für sich und gewinne die Partie mit 5:4 im Penaltyschiessen. Grosser Held auf Lausanner Seite: Jiri Sekac.