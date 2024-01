3:4 nach Verlängerung gegen Servette: Die Siegesserie des HCD ist beendet

Nach dem Spiel

Nach vier Siegen in Folge (inklusive Spengler Cup sind es sogar acht) endet die Erfolgsserie des HCD. Er verliert gegen den Meister Servette mit 3:4 nach Verlängerung. Das ist an diesem Abend in Davos passiert:

Der HCD erwischt den besseren Start: Captain Andres Ambühl reagiert nach einem Abpraller blitzschnell und bringt die Davoser nach 139 Sekunden in Führung. Danach sind gute Chancen im ersten Drittel Mangelware, zwei weitere Tore fallen trotzdem – beide für Servette: Zunächst erwischt Le Coultre Goalie Aeschlimann mit einem Weitschuss (12.), dann entwischt Filppula, der alleine vor Aeschlimann 45 Sekunden vor der Pause zur Führung für die Gäste einschiesst.

Im zweiten Drittel ist zunächst Genf am Drücker. Ungefähr bei Spielhälfte kommt der HCD wieder besser in Fahrt. Schliesslich sorgt Simon Knak mit einem Energieanfall – ein Solo über fast das gesamte Eis – für das 2:2. Der HCD hat danach die besseren Chancen, die beiden Teams gehen aber mit dem Unentschieden in die Pause.

Im dritten Abschnitt kommt nach bis dahin fünf Genfer Überzahlgelegenheiten der HCD endlich zu seinem ersten Powerplay. Prompt trifft Enzo Corvi zum 3:2. Drei Minuten später ist aber auch ein anderer Schweizer Nationalstürmer erfolgreich: Richard gleicht aus spitzem Winkel aus.

In der Verlängerung muss der Davoser Klas Dahlbeck schon nach wenigen Sekunden auf die Strafbank. Dies nützen die Genfer mit ihrem ersten Powerplaytor (im sechsten Versuch): Julius Honka schiesst die Gäste zum Sie.

Nach sieben Spielen in den letzten zehn Tagen bekommt der HCD nun eine wohlverdiente Pause. Seine nächste Partie bestreitet er am kommenden Freitag bei den ZSC Lions. Bei uns könnt ihr dann im Ticker wieder dabei sein. Das wars vom heutigen Liveticker. Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Abend!