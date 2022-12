2:3-Niederlage in Biel: Der HCD verliert knapp und etwas unglücklich

56. Minute, Tor Biel 3:2

Der EHC Biel kehrt das Spiel zu Hause gegen Davos im Schlussdrittel. In der 56. Minute bringt Sallinen auf Pass von Olofsson das Heimteam mit seinem Abschluss in Führung. Es ist das erste Mal, dass die Bieler in dieser Partie vorlegen können. Sie führen mit 3:2.