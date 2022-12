2:1-Sieg in Langnau: Der HCD setzt sich knapp, aber verdient durch

54. Minute, 1:1

Es geht in die Schlussphase. Weiterhin spricht mehr für den HCD, der einiges mehr an Offensivbemühungen unternimmt. Aber zwingend sind die Aktionen nicht. Es bräuchte wohl ein Geniestreich, denn verteidigen können die Langnauer. Das haben sie in dieser Partie mehrfach unter Beweis gestellt.