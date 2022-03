Lehren ziehen und nach vorne schauen

Die Play-offs waren das Ziel. Die Relegationsrunde ist es geworden. Mit der 2:3-Niederlage gegen Düdingen hat der EHC Chur auch das Saisonende resultatmässig negativ abgeschlossen. Wirklich Freude kam am Dienstagabend im Thomas-Domenig-Stadion jedenfalls keine mehr auf. Lediglich 282 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten dem letzten Match in der dritthöchsten Spielklasse des Landes bei und verabschiedeten ihr Team kurz nach 22 Uhr wenig erfreut in die Ferien. «Natürlich ist die Bilanz unbefriedigend, weil wir etwas anderes erwartet haben.