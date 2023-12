Nach dem Traumeinstand glückt das Heimdebüt nicht

Desaströse Startminuten, ein 0:2-Rückstand zur ersten Pause und die verpasste Gelegenheit, das Spiel in der Schlussphase in einem fünfminütigen Powerplay zumindest zum 2:2 auszugleichen: Die SCRJ Lakers verloren ihr Heimspiel am Samstag gegen den amtierenden Meister Servette mit 1:3. Damit konnte der Tabellen-13. nicht an die Partie vom Freitag in Lausanne anknüpfen, als er mit dem 4:2 eine Serie von fünf Niederlagen in Folge beendet hatte.