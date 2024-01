«90 ​Prozent ist nun mentale Arbeit»

Nach zwei äusserst erfolgreichen Saisons mit Play-off-Viertelfinalteilnahmen und den Quali-Rängen 4 und 3 sind die SC Rapperswil-Jona Lakers in der dritten Spielzeit unter Headcoach Stefan Hedlund in ein sportliches Tief geraten, zumindest in der nationalen Meisterschaft. Dass es auch mal weniger gut laufe, habe er erwartet, sagt der 48-jährige Schwede, aber nicht in dem Ausmass. Seine Arbeit hat sich dadurch ziemlich verändert.