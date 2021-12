Keine Punkte trotz einer 3:1-Führung

Dass an einem Montagabend in der National League um Meisterschaftspunkte gekämpft wird, ist speziell. Wirklich Freude scheint man daran im Tessin nicht zu haben. Gerade einmal 4634 Zuschauer verirren sich in die Resega. Die, die in Lugano dabei sind, können sich zumindest nicht beklagen. Beide Teams beginnen druckvoll, suchen den schnellen ersten Treffer.