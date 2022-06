«Ich spiele wirklich gerne für mein Land»

Erst das Wadenbein gebrochen, dann an Covid-19 erkrankt und dann auch noch ein Stirnhöhlenbruch. Nico Hischier blickt auf eine schwierige Zeit zurück. Dazu das frühe Saisonende mit den New Jersey Devils in der National Hockey League, die zum vierten Mal in Folge die Play-offs verpasste haben. Als Krönung folgt in Helsinki das bittere WM-Out mit der Schweiz im Viertelfinal gegen die USA. Hischier ist darum froh, nun einige Monate in der Schweiz zu verbringen und neue Kraft sammeln zu können.