Höchste Saisonniederlage für Nino Niederreiter

National Hockey League (NHL). Donnerstag: Boston Bruins - Philadelphia Flyers 3:2. Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 4:2. Carolina Hurricanes (mit Niederreiter/-3-Bilanz) - Columbus Blue Jackets (mit Kukan) 0:6. Detroit Red Wings (mit Suter/-3) - Winnipeg Jets 0:3. New York Islanders - New Jersey Devils (mit Hischier/1 Assist und Siegenthaler) 3:2. St. Louis Blues - Seattle Kraken 2:1. Nashville Predators (mit Josi/1 Assist) - Buffalo Sabres 1:4. Chicago Blackhawks (mit Kurashev/Siegtor zum 3:2) - Montreal Canadiens 3:2 n.V. Calgary Flames - Ottawa Senators 1:4. Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 6:2. San Jose Sharks (mit Meier) - New York Rangers 0:3.

Ranglisten. Eastern Conference. Atlantic Division: 1. Tampa Bay Lightning 39/55. 2. Florida Panthers 36/53. 3. Toronto Maple Leafs 35/49. 4. Boston Bruins 34/44. 5. Detroit Red Wings (Suter) 38/37. 6. Buffalo Sabres 36/28. 7. Ottawa Senators 30/22. 8. Montreal Canadiens 36/19.

Metropolitan Division: 1. New York Rangers 38/52. 2. Carolina Hurricanes (Niederreiter) 34/50. 3. Washington Capitals 37/49. 4. Pittsburgh Penguins 36/47. 5. Columbus Blue Jackets (Hofmann, Kukan) 35/35. 6. Philadelphia Flyers 36/33. 7. New Jersey Devils (Hischier, Siegenthaler, Schmid) 37/33. 8. New York Islanders 29/28.

Western Conference. Central Division: 1. Nashville Predators (Josi) 38/50. 2. St. Louis Blues 37/49. 3. Colorado Avalanche 33/47. 4. Minnesota Wild (Fiala) 33/44. 5. Winnipeg Jets 34/39. 6. Dallas Stars 33/38. 7. Chicago Blackhawks (Kuraschew) 37/33. 8. Arizona Coyotes (Moser) 34/19.

Pacific Division: 1. Vegas Golden Knights 39/48. 2. Anaheim Ducks 39/45. 3. Los Angeles Kings 37/43. 4. San Jose Sharks (Meier) 38/41. 5. Calgary Flames 34/40. 6. Edmonton Oilers 34/38. 7. Vancouver Canucks 36/35. 8. Seattle Kraken 36/24.