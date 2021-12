Geld kommt vor der Vernunft

Die Schocknachricht kam ausgerechnet am Weihnachtstag. Gut 24 Stunden vor dem ersten Bully am Spengler Cup. Das Coronavirus zwingt das Traditionsturnier nach der pandemiebedingten Absage 2020 auch dieses Jahr in die Knie. Für die Organisatoren und den Gastgeber HC Davos tritt mit der kurzfristigen Absage ein Horrorszenario ein. Der finanzielle Schaden dürfte riesig sein – und noch länger nachhallen.