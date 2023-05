SCRJ trifft auf vier aktuelle Landesmeister

Dank Rang 3 in der Qualifikation der nationalen Meisterschaft sind die Lakers auch kommende Saison in der Champions Hockey League (CHL) vertreten. In dieser wird einiges neu sein. Die Anzahl Teams wurde von 32 auf 24 reduziert – und deshalb auch der Modus geändert. Zwar gibt es für jede Mannschaft nach wie vor sechs garantierte Spiele (drei zu Hause, drei auswärts), allerdings nicht mehr innerhalb einer Gruppe (à vier Teams mit Hin- und Rückspiel), sondern als eine Art Regular Season mit sechs verschiedenen Gegnern.